Calcio Serie C, Imolese: con Bolzoni c'è Ngissah

IMOLA - L'Imolese sta per chiudere un'ottima operazione a centrocampo: trovato l'accordo con il trentenne regista Francesco Bolzoni, 65 presenze e un gol in Serie A (debutto con l'Inter nel 2009, 41 gettoni e una rete nel Siena, 23 presenze nel Palermo), 132 partite e 7 gol in Serie B ma nessuna in terza serie nonostante sia proprio questa la categoria da cui proviene, in quanto tesserato per il Bari. Bolzoni, la cui firma è attesa a minuti, andrà a garantire qualità e peso al centrocampo di Coppitelli, che in attacco aggiunge invece il ghanese Bismark Ngissah, ventunenne appena prelevato in prestito dal Chievo. Ngissah è reduce da due stagioni alla Viterbese, in Serie C, club con cui ha giocato tanto (62 partite di campionato, equamente divise tra le due stagioni) ma segnato con il contagocce (7 reti, quattro nell'ultima stagione e tre in quella precedente).

