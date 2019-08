Calcio Serie C, il Rimini torna tutto in mano a Grassi

RIMINI - Attraverso un comunicato, il Rimini Fc ha comunicato la "separazione" tra Grassi e Nicastro. Giorgio Grassi torna quindi ad essere il plenipotenziario del club biancorosso. Questo il comunicato: "In data odierna, dopo avere esaminato le reciproche posizioni, il dottor Massimo Nicastro e il dottor Giorgio Grassi hanno convenuto amichevolmente di non proseguire nella trattativa inerente l'acquisizione del Rimini Football Club. Malgrado l’interruzione dei rapporti relativi alla cessione, tra le parti la stima e il rispetto reciproco rimangono inalterati, condizione che dunque non preclude la possibilità di future collaborazioni".