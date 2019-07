Calcio serie C, il Rimini si rinforza con Casini. Nell'U14 torna Magi

RIMINI. Il Rimini ha perfezionato l’acquisto di Riccardo Casini, centrocampista di 27 anni, nelle ultime due stagioni in forza all'Arzachena (68 presenze e una rete nel campionato di Serie C). Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, Casini nella stagione 2012-13 ha debuttato tra i professionisti nel Prato, in C, collezionando 29 presenze e 2 centri. Successivamente, sempre nella medesima categoria, una stagione a Catanzaro e una a Forlì rispettivamente con 17 e 23 presenze. Prima dell'approdo in Sardegna, tre esperienze in D con le casacche di Torres, Grosseto e Rieti per un totale di 58 presenze.

Il giocatore si è legato ai colori biancorossi sino al 30 giugno 2020 con opzione per una seconda stagione.

Settore giovanile

Nuovo importante innesto nei quadri tecnici del settore giovanile biancorosso guidato dal responsabile Aldo Righini. Si tratta di Lorenzo Magi, allenatore con qualifica Uefa A, che sarà il nuovo mister della formazione Under 14 che parteciperà al campionato Giovanissimi regionali e il referente per quanto concerne i rapporti con le società affiliate al Rimini F. C. Dopo quello di Loris Bonesso, nuovo tecnico degli Under 16, un altro gradito ritorno. Lorenzo Magi, infatti, ha già allenato le formazioni Esordienti, Giovanissimi e Allievi del Rimini per complessive 8 stagioni.