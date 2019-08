Calcio Serie C, il Rimini riprende Montanari

RIMINI - Due giorni fa l'ingaggio del difensore Filippo Oliana, ieri quello del portiere Andrea Sala e oggi quello del centrocampista Andrea Montanari. Che torna quindi a Rimini un paio di mesi dopo essere stato svincolato dal club biancorosso: "Il Rimini Fc rende noto di aver raggiunto l’accordo con Andrea Montanari, centrocampista classe 1987, che così sarà un giocatore biancorosso anche per la prossima stagione. Andrea è infatti reduce da due campionati con la maglia a scacchi, il primo in Serie D con 31 gettoni di presenza e il secondo, l’anno scorso, in C con 35 presenze e una rete". Così nel comunicato appena diffuso. Ma più che il calciomercato a tenere banco in casa Rimini è ancora e sempre la questione societaria: domani è prevista un'altra conferenza stampa del presidente Giorgio Grassi. Non è escluso che annunci di voler andare ancora da solo.

