Si è conclusa la campagna abbonamenti “Io C sarò” relativa al campionato di Serie C 2019-20, le tessere stagionali sottoscritte sono state 1.193. Dal Rimini F. C. in un comunicato è arrivato un sincero ringraziamento a tutti i tifosi che, ancora una volta, hanno inteso essere vicini ai colori biancorossi.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: