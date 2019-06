Calcio serie C, il Rimini al lavoro dal 15 luglio

Inizierà lunedì 15 luglio con i primi allenamenti la stagione 2019-2020 del Rimini.

Per il secondo anno consecutivo sarà Sant'Agata Feltria la località che ospiterà il Rimini per il ritiro in preparazione al prossimo campionato di Serie C. I biancorossi partiranno il 21 luglio e si fermeranno nella suggestiva località dell'Alta Valmarecchia sino al 4 agosto, quartier generale della squadra sarà ancora una volta l'Hotel Falcon.

Il ritiro pre-campionato sarà preceduto da una settimana di test fisici e atletici che verranno svolti in sede (da definire se a Rimini o sul rettangolo verde di Misano). La truppa biancorossa, agli ordini di mister Mario Petrone, si radunerà come detto lunedì 15 luglio.