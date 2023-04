Calcio serie C, il Rimini ai play-off dove trova il Gubbio, ai play-out l’Imolese sfida la Vis Pesaro

RIMINI, 23 APRILE 2023 – Con tanta sofferenza il Rimini approda ai play-off. Deludente 1-1 in casa con il Montevarchi già retrocesso in serie D. Vantaggio di Santini (32′) e pari di Perez (44′). Domenica prossima i biancorossi giocheranno a Gubbio e saranno obbligati a vincere per andare avanti. L’Imolese chiude sul 2-2 invece sul campo della Reggiana già promossa in serie B. Per i rossoblù, sotto di due reti, in gol Zanini e Zanon. Nei play-out la squadra di Antonioli se la vedrà con la Vis Pesaro: andata in casa il 6 maggio e ritorno in trasferta il 13 maggio.