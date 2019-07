Calcio serie C, il Cesena ufficializza Borello

Il Cesena FC ha ufficializzato questa mattina l'operazione conclusa ieri, l'acquisito del calciatore Giuseppe Borello a titolo temporaneo dal Crotone. L’attaccante calabrese classe ‘99, nato a Catanzaro il 28 aprile, si affaccia già a sedici anni nel campionato Primavera dove, sempre con la maglia del Crotone, disputa altri due campionati tra il 2015 e il 2017, arrivando anche ad esordire in serie A. L’ultimo torneo in Primavera, quello 2017/18, lo divide tra il club pitagorico e il Torino, totalizzando 23 partite e 10 reti. Nella scorsa stagione arriva l’esordio in serie C, la prima parte con la maglia del Cuneo, la seconda con quella del Rende di Francesco Modesto: 31 le presenze complessive con quattro centri.