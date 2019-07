Calcio Serie C, il Cesena tessera Borello e ufficializza Butic

CESENA - Il Cesena ha ufficializzato in mattinata l'ingaggio di Karlo Butic, attaccante croato classe 1998 prelevato dal Torino con la formula del prestito. Butic, che nell'ultima stagione si è diviso tra Ternana (C girone B) e Arezzo (C girone C) senza riuscire a segnare, due anni fa nel Torino Primavera giocò 42 partite tra campionato, Coppa Italia e Torneo di Viareggio, realizzando 30 reti. In quel Torino aveva come compagno Giuseppe Borello (20 presenze e 5 gol, tra cui quello dello 0-1 in casa del Milan nella finale di ritorno di Coppa Italia), che tra pochi minuti riabbraccerà nel ritiro in Val di Non. Arrivato ieri sera a Cesena, Borello, prelevato dal Crotone in prestito, questa mattina ha firmato e sostenuto le visite al Cervia Salus e si è poi messo in viaggio con i dirigenti verso Ronzone, dove arriverà in tempo per salutare i nuovi compagni prima del loro debutto in amichevole. Alle ore 18.30, infatti, il Cesena affronterà l'Alta Anaunia, formazione che milita in Prima Categoria.