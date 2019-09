Calcio serie C, il Cesena si sblocca e passa a Verona (0-2)

Il Cesena cancella lo zero in classifica espugnando il campo della Virtus Verona (0-2). Dopo un primo tempo brutto e sofferto, la squadra di Modesto si trasforma e gioca una ripresa sontuosa, grazie anche all'ingresso in campo di uno scatenato Zecca. Ma il grande protagonista della sfida è Karlo Butic, autore di una doppietta al 25' e al 30'. Da segnalare, tra le due reti, un gol annullato a Lupoli per fuorigioco.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: