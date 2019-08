Calcio Serie C, il Cesena deraglia al pronti-via

CARPI (MO) - Partenza negativa del Cesena, sconfitto 4-1 a Carpi nella prima giornata di campionato. I bianconeri deragliano dopo un'ora giocata comunque alla pari con il Carpi se non meglio. Il Cesena cerca di giocare da dietro, il Carpi da dietro calcia in avanti con Ligi e Pezzi alla ricerca di Vano, centravanti-armadio che tiene palla e fa salire i suoi. Il Cesena, mai abituato a correre all'indietro tra pre-campionato e Coppa, fatica e si carica di falli (ammoniti Brignani e Sabato) concedendo troppe punizioni laterali e corner. Carpi più fisico e micidiale sulle palle inattive: da corner arriva prima un palo esterno di Saber e poi il gol di Vano. Il Cesena gioca meglio ma, a parte un destro alto di Franchini sullo 0-0, centra sempre Nobile, presente sulle conclusioni di Russini, Borello, Butic, Sabato e Valeri. Prima del riposo, però, Borello in girata gira in rete l'assist di Russini e dà forza al Cesena che inizia la ripresa chiudendo il Carpi nella propria area, senza però creare palle-gol. Al 58', in contropiede, arriva invece il 2-1 di Vano di testa su cross di Sarzi Puttini, con Sabato e Valeri in ritardo, Agliardi inchiodato sulla linea di porta e Ricci (subentrato a Brignani) irreperibile.

Un minuto dopo Butic incorna sotto l'incrocio ma Nobile compie un miracolo e nega il 2-2 al Cesena. Modesto passa al 3-4-1-2 con Cortesi e Sarao per Valeri e Russini ma invece di rimediare peggiora la situazione. Il Cesena si consegna al Carpi, che la chiude grazie all'errore di Ricci, per rimediare al quale Sabato è costretto al fallo da rigore ed espulsione. Jelenic fa 3-1, quindi Carletti calerà il poker dopo un colpo di testa di Sarao respinto dal palo.