Calcio serie C, il Cesena conferma Ciofi e ingaggia Russini

CESENA. Andrea Ciofi si è legato al Cesena fino al 30 giugno 2021. Dopo quella di De Feudis diventa ufficiale anche la conferma di un altro dei protagonisti della promozione in serie C. Nella scorsa stagione il difensore classe ’99 ha messo insieme 34 presenze e due gol.

E’ un volto nuovo, invece, quello di Simone Russini che ha firmato un contratto biennale. Nato a Napoli il 20 marzo 1996, l’attaccante ha già alle spalle cinque campionati di serie C, l’ultimo disputato con il Siracusa (18 gare). In precedenza aveva vestito le maglie di Paganese (stagione 14/15: 11 presenze e una rete), Lumezzane (dal 2015 al 2017 per un totale di 51 partite e tre gol) e Alessandria (2017/18, 21 gare e un gol).