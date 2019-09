Calcio serie C, il Cesena a sostegno dell'Admo

Il calcio bianconero sposa la solidarietà. Anche il Cesena FC scende in campo per ADMO Emilia Romagna, l’associazione impegnata quotidianamente nella lotta alla leucemia. Avverrà in coincidenza con la campagna “Match It Now”, che dal 21 al 28 settembre, con il patrocinio del Ministero della Salute e del Coni, sarà dedicata in tutta Italia all’informazione sul tema della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche con un unico obiettivo: trovare un donatore compatibile per tutti i pazienti in attesa di trapianto di midollo osseo.

In occasione del match con il Piacenza, in programma sabato alle 20.45 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, i volontari di ADMO Emilia Romagna saranno presenti all’ingresso dei vari settori e si adopereranno per raccogliere fondi utili all’acquisto di un automezzo indispensabile all’attività dell’associazione, mentre il club bianconero sui propri canali social e allo stadio - attraverso una comunicazione su maxischermo e led bordocampo - sensibilizzerà il pubblico ad aderire alla campagna.

La campagna “Match It Now” è patrocinato dalla Regione Emilia Romagna, dal Centro Regionale Sangue e dal Centro Riferimento Trapianti ER, mentre sul territorio cesenate ha trovato il sostegno del Comune di Cesena, delle Associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio e CNA, e dell’Università di Bologna - Alma Mater Studiorum Campus di Cesena.

“Match It Now” rappresenterà per ADMO Emilia Romagna un’importante occasione per raggiungere altri importanti obiettivi dopo che nel 2018, grazie all’instancabile lavoro dei propri volontari, l’associazione ha iscritto 8.711 nuovi potenziali donatori, attestandosi tra i primi posti a livello nazionale per numero di neo associati.

