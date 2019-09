Calcio Serie C, il Cesena a Padova rilancia Valencia

"Gioca Valencia". E' l'unica concessione di Francesco Modesto sulla formazione di domani sera del Cesena contro la capolista Padova, con il centrocampista colombiano che torna dal primo minuto dopo avere scontato il turno di squalifica. I bianconeri sono al gran completo e partono in 23 per il ritiro in Veneto: "Affrontiamo una squadra solida e completa che non a caso è al primo posto - ha detto Modesto in conferenza stampa - e fa parte di quel lotto di formazioni con qualcosa in più in questo girone. Noi comunque non dovremo snaturarci e andiamo là per fare una partita da Cesena, con aggressività e attenzione in campo".

