Calcio serie C, il 4 agosto Rimini-Cesena in Coppa Italia

Partenza con il botto in coppa Italia di C: la prima giornata del girone E, in programma domenica 4 agosto (orario da definire) vedrà di fronte Rimini e Cesena nel primo derby della nuova stagione in programma al Romeo Neri. Riposa la Vis Pesaro. In caso di vittoria del Rimini, domenica 11 si giocherà Cesena-Vis Pesaro al Manuzzi. In caso di pareggio o vittoria del Cesena, saranno i bianconeri a riposare l'11, giorno in cui si giocherebbe Vis Pesaro-Rimini.

