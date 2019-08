Calcio Serie C, i numeri di maglia del Cesena

In serie C il Cesena torna con i numeri di maglia fissi e i cognomi dei giocatori sulle spalle. Ecco i numeri scelti per la stagione 2019-2020.

PORTIERI: 1 Agliardi, 22 Olivieri, 30 Stefanelli, 33 Marson

DIFENSORI: 5 Brignani, 25 Brunetti, 15 Ciofi, 6 Maddaloni, 13 Ricci, 23 Sabato, 3 Valeri

CENTROCAMPISTI: 32 Capellini, 8 De Feudis, 11 Franchini, 16 Franco, 4 Rosaia, 10 Valencia, 20 Zammarchi

ATTACCANTI: 19 Bernardi, 28 Borello, 9 Butic, 26 Cortesi, 14 Pantaleoni, 7 Russini, 18 Sarao, 24 Zerbin