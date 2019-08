Calcio Serie C Girone B, Rimini: lieve malore per Grassi

RIMINI - Il presidente del Rimini, Giorgio Grassi, è stato colpito da un leggero malore nella giornata di ieri e per un paio di settimane dovrà osservare un periodo di riposo assoluto. Presente domenica al Romeo Neri per il derby di Coppa Italia tra il Rimini e il Cesena, nella mattinata di lunedì Grassi si è sentito male ed è dovuto ricorrere alle cure di un medico, come scritto dal Rimini Fc in un comunicato: "In data 5 agosto il presidente Giorgio Grassi è stato colto da lieve malore. Il medico che lo ha visitato gli ha prescritto 15 giorni di assoluto riposo. La gestione ordinaria e straordinaria della società, per il tempo necessario affinché il presidente Grassi si ristabilisca completamente, è stata delegata al segretario generale Marco Mercuri e al direttore sportivo Rino D’Agnelli". Domani, intanto, il Rimini tornerà in campo per un'amichevole serale a Verucchio.



