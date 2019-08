Calcio Serie C girone B, Cesena: riecco il Cavalluccio

CESENA - Il Cesena Fc potrà sfoggiare lo storico logo del Cavalluccio marino anche in questa stagione. Il giudice del tribunale di Forlì, Barbara Vacca, ha infatti accolto l'istanza avanzata dal nuovo club bianconero per l'utilizzo del simbolo per un'altra stagione: costo dell'operazione di poco meno di 20mila euro: “Siamo molto felici per l’esito di questa vicenda - ha commentato il presidente Corrado Augusto Patrignani - Il Cavalluccio rappresenta un simbolo storico che ha un alto significato nell’immaginario dei nostri tifosi e il suo recupero è sempre stato la nostra prima opzione. Voglio ringraziare personalmente il curatore fallimentare, Mauro Morelli, per la disponibilità dimostrata, e l’amministrazione comunale di Cesena, nelle persone del Sindaco Enzo Lattuca e del vicesindaco Christian Castorri, per il prezioso contributo dato affinché si arrivasse ad una soluzione soddisfacente e nell’interesse di tutti”

Ecco il nuovo portone dell'Orogel Stadium-Dino Manuzzi

Salvo imprevisti, il Cesena presenterà sabato la nuova maglia ufficiale con tanto di Cavalluccio che verrà poi indossata per la prima volta domenica contro la Vis Pesaro in Coppa Italia Serie C. Questa sera nell'amichevole con la Spal, invece, il Cesena indosserà la maglia già vista domenica a Rimini. Intanto da oggi ad accogliere la gente al Dino Manuzzi c'è un nuovo portone.