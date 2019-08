Calcio Serie C, Giovinco-gol ma il Ravenna va ko a Fermo

FERMO - Partenza falsa per il Ravenna, che al Recchioni di Fermo incassa gol dopo 90 secondi e in pratica non riesce più a rialzarsi. Pronti-via e la Fermana è già in vantaggio. Sono passati 90 secondi quando Sperotto crossa da sinistra: Cognigni va in anticipo su Jidayi e gira, Cincilla respinge male e Petrucci, perso da Sirri, insacca a porta vuota. La reazione del Ravenna arriva al 31' con una conclusione di Raffini respinta di piede da Palombo. Passano tre minuti e la Fermana trova in contropiede la rete del 2-0 con Bacio Terraccino. Il Ravenna si disunisce e Manetta prima del riposo e Cognigni a inizio ripresa vanno a un passo dal tris. Foschi al 63' fa debuttare Giovinco e Fyda, togliendo Selleri e Nocciolini.

Ravenna a trazione anteriore e Giovinco impiega 7 minuti per trovare il gol che riapre il match (gol che aveva sfiorato, sempre di sinistro, già al 67').