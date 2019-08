Calcio serie C, ecco Maniero per l'Imolese

Un nuovo innesto per l'Imolese, che ha annunciato l'accordo con il Cittadella per l'arrivo in prestito del centrocampista Luca Maniero. Il classe '98 di Maserà è cresciuto a livello calcistico nelle giovanili del Padova dove ha trascorso nove stagioni prima di trasferirsi al Cittadella. Maniero mette in mostra le sue qualità prima con gli Allievi nazionali e poi con la Beretti tanto da meritarsi l’esordio in prima squadra in Serie B.

Così il diesse Ghinassi: "Luca Maniero è un ragazzo con qualità importanti, un giocatore che “ha dei colpi” come si dice in gergo, che in LegaPro può fare molto bene. Unisce tecnica, rapidità e duttilità tattica. Sono convinto sia un giovane importante e sono contento che una società modello come il Cittadella abbia deciso di mandarlo ad Imola per farlo crescere”

