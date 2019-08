Calcio Serie C, ecco Lora per il centrocampo del Ravenna

Il Ravenna ha annunciato un rinforzo di spessore per il suo centrocampo. Dal Monza arriva in prestito annuale il centrocampista Filippo Lora. Il giocatore classe 1993 dopo avere fatto la trafila nel settore giovanile del Milan, diventando il capitano della formazione Primavera, ha vestito la maglia del Cittadella in serie B e C per poi passare al Monza.