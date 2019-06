Calcio serie C, Dionisi saluta l'Imolese e passa al Venezia

Il Venezia ha pagato 150.000 euro all'Imolese come da contratto e si è assicurata Alessio Dionisi. Il tecnico toscano saluta quindi i rossoblù e approda i lagunari, nel bel mezzo di una estate calda in cui punteranno al ritorno in serie B, viste le presunte irregolarità nell'iscrizione del Palermo.