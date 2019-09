Calcio Serie C, colpo del Cesena: preso Zecca

CESENA - Il Cesena ha prelevato a titolo definitivo dal Sassuolo l'attaccante esterno Giacomo Zecca, classe 1997, nella passata stagione al Teramo. Zecca ha firmato un triennale e il suo contratto è stato già depositato in Lega. Difficile, però, che Zecca possa ottenere dalla Lega il via libera per andare in panchina nel posticipo di domani sera contro la Vis Pesaro. L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, che in occasione di un incontro in piazza della Libertà durante gli Europei Under 21 aveva annunciato che il suo club avrebbe dato una mano al Cesena, ha mantenuto ampiamente la promessa. Dopo Simone Franchini, quindi, un altro prospetto di grande qualità passa a titolo definitivo al club bianconero. Il Cesena dovrà poi corrispondere il 50 per cento del ricavato su un'eventuale cessione. Il mercato per il Cesena non si chiude qui: domani ci sarà un ultimo tentativo per arrivare ad Eyob Zambataro, esterno di centrocampo di proprietà dell'Atalanta.

