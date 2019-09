Calcio Serie C, Cesena: convocati anche Franco e Russini

CESENA - Ci sono anche Domenico Franco e Simone Russini nell'elenco dei convocati di Modesto per la sfida in programma domani sera al Manuzzi tra il Cesena e il Piacenza. Il regista e l'attaccante esterno sono tornati questa mattina in gruppo e domani sera andranno in panchina, anche se difficilmente saranno rischiati nel corso del match. Inizialmente in panchina, quasi certamente, anche Butic, che dopo due giorni di stop (problema a un'anca mercoledì e gastroenterite ieri), oggi si è allenato ma non è al meglio: viste le tre gare in 8 giorni e visto che Sarao domenica ha segnato il gol-vittoria al 90', Modesto dovrebbe puntare su Sarao. A centrocampo la coppia De Feudis-Rosaia. "Contro il Piacenza - ha detto Modesto in conferenza stampa - sarà un altro banco di prova importante per il Cesena. I miei giovani continuano a crescere bene e spero si rendano conto il prima possibile di avere qualità straordinarie per la categoria". Prima della gara, cortei dei tifosi bianconeri dalla stazione allo stadio: appuntamento in piazzale Sanguinetti alle ore 18.

