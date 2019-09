Calcio Serie C, Cesena: contro la Triestina tocca a De Feudis

CESENA - Una distorsione alla caviglia ha messo ko Franco: domani contro la Triestina ci sarà il debutto stagionale di Beppe De Feudis. Lo ha annunciato il tecnico bianconero Modesto in conferenza stampa. Probabile anche la promozione di Zecca nell'undici titolare. Il Cesena è reduce dal successo ottenuto in casa della Virtus Verona, la Triestina, probabilmente la favorita numero per la promozione, è stata sconfitta domenica dal Piacenza al Nereo Rocco. "In questo girone - le parole di Modesto - non ci sono partite scontate e neppure facili. Tutte le squadre hanno giocatori di livello superiore e sinceramente al momento non saprei indicare chi lotterà davvero per la promozione. Solo dopo un terzo del campionato, inizieranno a delinearsi le posizioni".

