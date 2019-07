Calcio serie C, alleanza Cesena-Edelweiss per il vivaio

Il Cesena ha presentato un momento molto importante nell'ambito del suo percorso di rifondazione del settore giovanile.

Dopo le sei affiliazioni già formalizzate e i rapporti di collaborazione avviati con altre sei realtà del territorio, per il Cesena FC è arrivata anche la prima sede distaccata dell’Accademia. Si tratta dell’Asd Edelweiss Jolly, società di Forlì nata nel 1946 e oggi guidata dal presidente Andrea Evangelisti, che assumerà il nome di “Accademia Calcio Cesena sede di Edelweiss Jolly” e vedrà nella stagione 2019/20 i propri tesserati vestire i colori bianconeri nel nuovo abbigliamento fornito da Mizuno, sponsor tecnico del Cesena FC.

L’accordo con l’Edelweiss Jolly si inserisce all’interno del progetto del Cesena FC di creare con le scuole calcio più strutturate del territorio un laboratorio per l’addestramento dei piccoli calciatori che preveda un percorso tecnico e didattico comune le cui linee guida verranno indicate dal responsabile del settore giovanile bianconero. Attraverso un percorso di formazione tecnica gli istruttori dell’Acc Edelweiss Jolly avranno così la possibilità di scambiare conoscenze con gli allenatori del Cesena FC in occasione degli incontri che verranno programmati nel corso della stagione.

Un momento importante di formazione saranno rappresentati anche dai raduni e tornei che saranno organizzati dal Cesena tra le squadre della stessa annata all’interno delle varie Accademie e Società Affiliate e che culmineranno nel “Cesena FC Day” di maggio in occasione del quale avverrà una preselezione dei giovani calciatori per la stagione successiva.

In forza di questo accordo la sede distaccata Edelweiss Jolly, garantirà al Cesena FC un diritto di prelazione sui tesserati del proprio settore giovanile (circa 350) all’interno di un processo di selezione in cui saranno anche gli istruttori della società forlivese a segnalare gli atleti più talentuosi che, nella stagione successiva, potranno far parte delle squadre selezionate bianconere.



Ogni stagione sportiva il Cesena potrà esercitare un diritto di acquisizione e tesseramento di giovani calciatori per ciascuna delle categorie comprese tra gli under 9 e gli under 18.

Le società affiliate al Cesena FC e i rapporti di collaborazione

Sono sei le società del territorio che hanno già avviato un rapporto di affiliazione con il Cesena FC: Nuova Virtus Cesena, Polisportiva Rumagna, Ss Savignanese, Sampierana, Torre del Savio e Torre Del Moro.

Sono sei anche i club che hanno sottoscritto un rapporto di collaborazione: Asd Azzurra, Dismano United, Junior Coriano, Longianese, Sant'Ermete, Scot Due Emme.