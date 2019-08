Calcio serie C, al via la prevendita per Cesena-Vis Pesaro. I prezzi

CESENA. Scatta domani la prevendita per Cesena-Vis Pesaro. Prende infatti il via su tutto il circuito Vivaticket oltre che on line sul sito vivaticket.it la vendita dei biglietti in vista della partita in programma all’Orogel Stadium Dino Manuzzi lunedì 2 settembre alle 20.45.

A Cesena i biglietti saranno disponibili al Coordinamento Club dove, fino alle ore 12.30 di lunedì, gli abbonati potranno acquistare fino a due tagliandi a testa con uno sconto di due euro. Queste le tariffe per i vari settori (la categoria ridotto si applica a donne, disabili al 50%, militari e ragazzi con età compresa tra 14 e 17 anni) maggiorati dei diritti di commissione se acquistati in prevendita: tribuna Vip € 45 (ridotto € 31, junior under 14 € 5), tribuna numerata € 25 (ridotto € 17, junior € 5), distinti superiori € 20 (ridotto € 14, junior € 5), distinti inferiori € 15 (ridotto € 10, junior € 5), curva Mare € 12 (ridotto € 8, junior € 5), curva Ferrovia (settore ospiti) € 12 (junior € 5). I tagliandi sono nominativi in tutti i settori e pertanto, sia all’atto di acquisto che all’ingresso dello stadio, è obbligatoria l’esibizione di un documento valido di identità.