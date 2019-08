Calcio Serie C, al Rimini il primo derby

RIMINI - Il primo derby del campionato di Serie C va al Rimini, che batte 2-1 l'Imolese con pieno merito. A sbloccare il risultato, dopo 23 minuti di grandissimo equilibrio, è un eurogol di Palma, che da fuori area al volo scaraventa la palla sotto l'incrocio. L'Imolese fatica a reagire e prima del riposo arriva il raddoppio con un tocco rapinoso di Zamparo, che beffa Rossi grazie forse a una deviazione di Carini. Ripresa e l'Imolese con Latte Lath per Maniero diventa un po' più pericolosa, ma è il Rimini a sfiorare il tris con Gerardi: palo. All'86', però, Vuthaj, decisamente il migliore dei suoi, di testa su corner accorcia. Ma nei 7 minuti successivi non accade nulla e il Rimini, che sfiora il 3-1 all'ultimo secondo con Petrovic, festeggia i 3 punti.

Unica romagnola a salutare lo zero in questa prima giornata.