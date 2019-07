Calcio serie C, 10 gol del Cesena in amichevole

Il Cesena saluta il ritiro di Ronzone in Val di Non con una nettissima vittoria ai danni della Las Vegas University in amichevole. I bianconeri si sono imposti per 10-0. Il primo tempo è terminato 5-0, con doppiette di Butic al 5' e al 10' e di Russini al 13' e al 25'. A segno anche Cortesi al 43'. Nella ripresa tris personale di Russini al 53', poi in gol anche Franchini al 57', Bernardi al 74' e all'80' e infine Franco su rigore all'81'. Da venerdì mattina a sabato mattina la squadra bianconera si allenerà ad Acquapartita. Sabato pomeriggio alle 17, prima uscita in Romagna a San Piero in Bagno contro la Sampierana (interi 8 euro e ridotti donne 5 euro, gratis gli under 10), poi il tecnico Modesto concederà due giorni di riposo. Da martedì 30 luglio a domenica 4 agosto il Cesena completerà il suo ritiro a Bagno di Romagna. Ieri infine la società bianconera ha ufficializzato l'acquisto di Alessio Zerbin dal Napoli.

