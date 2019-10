Calcio serie C, il 6 novembre torna Ravenna-Cesena in Coppa

Il match Ravenna-Cesena avrà una replica nel giro di pochi giorni. Giallorossi e bianconeri si sfideranno in Coppa Italia di Serie C per il secondo turno ad eliminazione diretta. Si giocherà di nuovo allo stadio Benelli mercoledì 6 novembre con inizio alle ore 20,30. Si tratta di una gara secca e pertanto, in caso di parità al 90’, verranno disputati i tempi supplementari ed eventualmente eseguiti i calci di rigore. Chi passa il turno se la vedrà con la vincente della sfida Piacenza-Imolese, che si giocherà sempre il 6 novembre, ma alle 14.30.