Calcio, San Marino-Irlanda giovedì 23: a Rimini vietata la vendita da asporto di bevande in vetro

In previsione della partita di calcio – valevole per la qualificazione “ EURO 2024” – fra le rappresentative delle nazionali di San Marino e Irlanda del Nord, che si disputerà nella Repubblica di San Marino alle ore 20.45 di giovedì 23 marzo, verrà vietata a Rimini la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro.

I tifosi irlandesi sono noti al mondo per la loro giovialità e la violenza non fa parte della loro storia. Si tratta di una misura precauzionale, adottata nell’ordinanza sindacale in vigore dal giorno precedente la partita, come richiesta della Questura di Rimini, per mettere in campo misure idonee a garantire l’incolumità pubblica, la sicurezza e l’ordine pubblico e impedire il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall’abuso di alcolici e dall’uso improprio di contenitori di vetro. Una precauzione che sarà adottata nell’area a mare della linea ferroviaria, compresa fra la via Destra del Porto e viale Principe di Piemonte, coerentemente alle disposizioni dettate dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive.

Nello specifico l’ordinanza vieta per chiunque e in qualsiasi forma – compresi i distributori automatici – la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro nella zona indicata a partire dalle ore 14 di mercoledì 22 marzo, fino alle 12 di venerdì 24 marzo 2023, giorno successivo alla partita. Il Comando della Gendarmeria di San Marino ha comunicato che per tale evento sportivo è previsto l’arrivo di un gruppo di tifosi irlandesi, in parte già dalla giornata di mercoledì 22, che alloggeranno principalmente presso strutture alberghiere presenti sul lungomare di Rimini.