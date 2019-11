RIMINI, 24 NOVEMBRE 2019 – La cura Colella ancora non funziona. Il Rimini paga dazio a Padova giocando alla pari per 74 minuti sotto una pioggia incessante poi il portiere Sala, preferito a sorpresa a Scotti, commette un grave errore sul tiro dalla distanza di Mandorlini in seguito ad un’azione nata da rimessa laterale e per i biancorossi è notte fonda (1-0).