Calcio, sabato 6 luglio Del Piero e Hubner a Cesena

Un revival per palati fini è atteso per sabato prossimo presso l’Orogel Stadium Dino Manuzzi, dove andrà in scena la sfida tra Operazione Nostalgia Stars vs. LaLiga Legends. Distinti e tribuna già esauriti, aperta la Curva Mare.

Alessandro Del Piero, Fernando Hierro, Edgar Davids, Fernando Morientes, Aldair, Serginho, Gaizka Mendieta, Recoba, Gianluca Zambrotta e Julio Baptista sono alcune delle leggende internazionali, tra cui diversi campioni del mondo, che sabato 6 Luglio torneranno in campo nella sfida tra Operazione Nostalgia Stars VS LaLiga Legends.

Teatro di una meravigliosa giornata di calcio e di sport sarà l’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena che verrà invaso da migliaia di appassionati di calcio che coloreranno la tribuna dello stadio ognuno con addosso la propria maglietta vintage o del proprio idolo.

Ad oggi, infatti, oltre 7.000 persone da tutta Italia hanno già acquistato i biglietti e da poco è stata aperta la Curva Mare.

A Cesena è possibile acquistare i biglietti in tutti i punti vendita Vivaticket (tra cui il Centro di Coordinamento) oppure online su https://www.vivaticket.it/ita/event/operazione-nostalgia-stars-vs-laliga-legends/128564

L’evento è patrocinato dal Comune di Cesena e dall’Associazione Italiana Calciatori.



Lista giocatori

Operazione Nostalgia Stars: Del Piero, Davids, Fiore, Recoba, Chevanton, Hubner, Agostini, Frey, Sebastiano Rossi, Aldair, Serginho, Colonnese, Terlizzi, Zaccardo, Fuser, Bressan, Marcolin, B. Carbone.

LaLiga Legends: Morientes, Hierro, Mendieta, Mijatovic, Zambrotta, Julio Baptista, Luis Garcia, Karembeu, Edmilson, Marcos Senna, Fernando Sanz, Capdevila, Albelda, Amavisca, Cesar, Ruben De La Red, Francesco Coco, Contreras.

Sarà una festa per grandi e piccoli, dalle 17.00 infatti sarà aperto un villaggio all’interno dello stadio con la presenza di alcune delle leggende che interagiranno con i fan presenti.

Il riscaldamento dei giocatori e lo show in campo inizierà dalle 19.00.

Il fischio d’inizio della partita alle 20.00.