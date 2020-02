Calcio, rinviate gare di Forlì e Cesena donne per Coronavirus

FORLI’ – La Lnd ha appena comunicato il rinvio di Crema-Forlì, valida per il campionato di Serie D Girone D e in programma domani alle ore 14.30. Un rinvio causato dell’emergenza sanitaria in seguito a contagi per Coronavirus che sta coinvolgendo la provincia di Cremona, che ha portato anche alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Rinviate per lo stesso motivo altre due partite del Girone D: Mantova-Fanfulla e Fiorenzuola-Lentigione. Un rinvio anche in Romagna: la partita Cesena-Riozzese di Serie B donne, in programma domani alle ore 15 al Romagna Centro di Martorano, è stata infatti rinviata a data da destinarsi per la richiesta della formazione lombarda, essendo il comune di Cerro al Lambro confinante con Lodi.