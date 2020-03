Calcio D, rinviate le gare di domenica e decise le date dei recuperi

RIMINI, 3 MARZO 2020 – Il Dipartimento Interregionale ha deciso il rinvio delle partite in programma domenica per quanto riguarda il girone D e anche l’incontro del Cattolica Sm che milita nel girone F a causa del problema del coronavirus. Stabilite le date dei recuperi: mercoledì 11 marzo si disputeranno Crema-Forlì e San Marino-Vastogirardi oltre a Breno-Franciacorta, Fiorenzuola-Lentigione, Mantova-Fanfulla e Progresso-Vigor Carpaneto. Invece domenica 15 marzo si disputeranno gli incontri dell’1 marzo e infine mercoledì 1 aprile sarà la volta delle partite non giocate l’8 marzo.