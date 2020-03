RIMINI, 5 MARZO 2020 – Niente atto finale di Coppa Italia al Pala Cattani di Faenza, almeno per il momento. A comunicarlo la Divisione Calcio a cinque: <Stante il Dpcm emanato dal Consiglio dei Ministri con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, la Divisione Calcio a cinque comunica il rinvio a data da destinarsi della Final Eight di Coppa Italia, inizialmente prevista dal 26 al 29 marzo in Emilia-Romagna>.