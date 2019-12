RIMINI, 15 DICEMBRE 2019 – Il Rimini perde in casa nuovamente, stavolta contro la Triestina (0-1) e resta desolatamente ultimo in classifica. Decide Granoche al 25′ del primo tempo nonostante la buona prova dei biancorossi almeno fino all’intervallo. Nella ripresa invece la squadra di Colella mai pericolosa. Per il Rimini è la sesta sconfitta di fila, la quarta di Colella.