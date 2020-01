Calcio C, Rimini: Screpis si è dimesso

E’ durata una manciata di mesi l’avventura di Giorgio Screpis nei quadri tecnici del Rimini, con il dirigente ex Ravenna che ha rassegnato le proprie dimissioni. “Il Rimini F. C. – si legge in una nota – rende noto che il signor Giorgio Screpis ha rassegnato le dimissioni da responsabile dell’area tecnica. La società ringrazia Giorgio per la professionalità e la correttezza sempre dimostrate durante la sua permanenza in biancorosso augurandogli, al contempo, le migliori fortune professionali e personali”.