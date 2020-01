Una lunga favola in biancorosso è appena terminata, con il portiere e capitano del Rimini Francesco Scotti che ha rescisso il contratto che lo legava al Rimini. E’ l’epilogo di mesi niente affatto facili per il giocatore più amato dalla curva, che ora passerà in Serie D al Notaresco. La società di conseguenza è ora al lavoro alla ricerca di un nuovo portiere.