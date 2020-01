Calcio C, il Rimini scatenato: preso Ambrosini e si attende Remedi

RIMINI, 14 GENNAIO 2020 – Il Rimini ci ha preso gusto e non sta lasciando nulla di intentato per arrivare alla salvezza. Così oggi firma il difensore esperto, classe 1990, Cesare Ambrosini, 23 presenze in serie B e voluto fortemente da Colella che lo ha avuto ai tempi di Como. Ambrosini è reduce dall’esperienza di Sondrio in serie D. Inoltre si attende l’arrivo del centrocampista centrale esperto Lorenzo Remedi, classe 1991, in questa stagione 18 presenze e 2 gol con la Giana Erminio. Insomma sta nascendo un nuovo Rimini in questo mercato di riparazione. Un Rimini decisamente più forte.