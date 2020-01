Calcio, il Rimini saluta Zamparo e Cozzari

Se ne va uno dei pochi protagonisti in positivo di un girone d’andata tutto in salita per il fanalino di coda Rimini. La società con un comunicato ha ufficializzato la separazione con la punta Luca Zamparo, destinato alla Reggio Audace via Parma. “Il Rimini F. C. rende noto che l’attaccante classe ’94 Luca Zamparo, arrivato in estate dal Parma Calcio con la formula del prestito, ha fatto ritorno nella società di appartenenza. A Luca il ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi di permanenza in biancorosso e l’augurio per un futuro professionale e personale ricco di soddisfazioni”. Rescisso anche l’accordo con il centrocampista Mattia Cozzari.