Calcio, un Rimini rivoluzionato contro il Carpi

RIMINI – L’allenatore del Rimini Giovanni Colella si è pronunciato così sul calciomercato rivoluzionario biancorosso e sulla gara in programma domani alle 15 contro il Carpi. “Sono il primo a dire che è rischioso effettuare troppo movimenti a gennaio ma se sono stati compiuti un motivo ci sarà. Abbiamo preferito cambiare tanto sapendo che ci sarebbero stati problemi a metterli assieme tutti in poche partite a disposizione, diversamente non ce l’avremmo mai fatta. Non abbiamo tempo e non possiamo guardare l’avversaria, sarebbe importante smuovere la classifica per il morale e il lavoro settimanale”. Si va verso un Rimini schierato a specchio, con il 4-3-1-2: assenti lo squalificato Remedi e gli infortunati Arlotti, Messina e Candido.