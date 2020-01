Calcio C, il Rimini punta forte su Agnello

Il Rimini ha ufficializzato con una nota l’acquisto del centrocampista Francesco Agnello: ” Il Rimini F. C. rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive del centrocampista, classe ’92, Francesco Agnello. Dopo il debutto in Serie D nel Mazara, squadra della sua città, nella stagione 2010-11 (per lui 29 presenze e 2 centri all’attivo), tre campionati a L’Aquila, due in C2 e uno in C1 per un totale di 79 gettoni di presenza e 8 gol. Nella stagione 2014-15 l’approdo a Melfi, in C, formazione con la quale è sceso in campo in 36 occasioni realizzando 3 gol. L’anno seguente l’esperienza a Catanzaro, sempre in categoria, dove ha messo a referto 33 presenze impreziosite da 3 centri. Nelle ultime 3 stagioni e mezzo ha militato in Serie C nell’Albinoleffe per un totale di 81 presenze e 8 reti. A Francesco, che si è legato ai colori biancorossi sino al termine della stagione con rinnovo automatico in caso di salvezza, un grande benvenuto a Rimini”.