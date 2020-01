Calcio, il Rimini presenta Mendicino e Paramatti

RIMINI. Dopo le presentazioni di ieri di Francesco Agnello e Tony Letizia, oggi al Romeo Neri è stata la volta dell’attaccante Ettore Mendicino e del difensore Lorenzo Paramatti. In mezzo a loro il diesse Ivano Pastore che sul mercato se la cava così: <Spero che domani arrivi il portiere under Meli dall’Empoli>. Così Paramatti: <Le sensazioni sono molto positive. Vedo che c’è tutto per riuscire ad ottenere l’obiettivo salvezza. Questa per me è una grande opportunità. Mi devo allenare per trovare lo stato di forma con il tempo>. A ruota Ettore Mendicino: <Vengo da un paio di annate non entusiasmanti, da un’esperienza mio malgrado negativa, ero ai margini della società. Ho bisogno di una sfida, di un qualcosa che mi metta alla prova, per questo Rimini ha rappresentato questa opportunità>.