RIMINI, 19 FEBBRAIO 2020 – Prestigioso riconoscimento per la società biancorossa che martedì è stata premiata a Roma allo stadio Olimpico assieme ad altre tre squadre di serie C per il progetto “Il calcio e le ore di lezione” nell’ambito di un programma formativo rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e inserito nel macro-progetto didattico-sportivo denominato “Valori in Rete” condiviso con il MIUR.