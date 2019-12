Calcio, il Rimini apre le porte ai giovani tifosi

Sono stati oltre 120 gli alunni della scuola media “Borgese” che domenica, accompagnati da circa un centinaio tra insegnanti e genitori, hanno colorato gli spalti del “Romeo Neri” e incitato i ragazzi in maglia a scacchi in occasione della sfida con la Triestina. Alcuni ragazzi hanno invece assistito al match a bordo campo in qualità di raccattapalle. Ai rappresentanti dell’istituto il ministro della Solidarietà biancorosso, Gianni Cancellieri, ha consegnato a nome del Rimini F. C. un assegno simbolico che andrà a contribuire alla realizzazione di una nuova aula didattica multimediale.