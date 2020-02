RIMINI, 2 FEBBRAIO 2020 – Il Rimini si butta via in casa con il Carpi e rimedia soltanto un pareggio che sposta poco o quasi nulla la sua precaria classifica (2-2). Codromaz e Letizia su rigore sul finire del primo tempo lanciano i biancorossi ma nella ripresa Palma si fa espellere in modo ingenuo e Biasci confeziona la doppietta (il pari al 94′ su rigore) che salva il Carpi.