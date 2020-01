Week-end intenso di mercato per il Rimini, che deve a tutti i costi provare a risalire dall’ultimo posto. In biancorosso arriva la punta Ettore Mendicino, reduce dall’esperienza al Monopoli. L’acquisto è stato ufficializzato dal club pugliese. L’attaccante classe ’90, in due stagioni con la maglia biancoverde ha totalizzato 33 presenze e 6 reti tra Campionato e Coppa Italia.