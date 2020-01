Calcio C, Rimini: arriva anche Letizia

Giornata ricchissima di annunci per il Rimini, che ha ufficializzato l’arrivo della punta Antonio Letizia: “Il Rimini F. C. rende noto di aver perfezionato, in data odierna, il passaggio in biancorosso di Antonio Letizia, attaccante classe ’87. Dopo il debutto nel Montecorvino, in Eccellenza nella stagione 2011-12 con 25 gettoni di presenza, il passaggio alla Puteolana in Serie D con 29 presenze e 17 reti a referto. Poi l’esperienza a Matera, formazione nella quale ha militato per due stagioni e mezza, la prima in D e poi in C per un totale di 71 presenze e 17 gol. Nel gennaio 2016 l’approdo alla Reggiana, sempre in categoria, dove ha collezionato 13 presenze e realizzato 4 reti. Nella stagione 2016-17 ha militato prima nel Foggia e poi nel Cosenza, per un totale di 26 gare e 4 gol. Il campionato successivo ha indossato la casacca del Catanzaro, per lui 25 presenze e 6 gol in giallorosso. Nel gennaio 2019 il passaggio al Modena, in Serie D, dove è sceso in campo in 7 occasioni realizzando un gol. Nella stagione attuale il ritorno il C, a Bisceglie, con 4 presenze in campionato e 2 reti. A Tony, che si è legato al Rimini sino al 30 giugno prossimo con rinnovo automatico in caso di salvezza, un caloroso benvenuto in biancorosso”.