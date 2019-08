Calcio, Rimini-Imolese superderby per cominciare

Si apre col botto il campionato di Rimini e Imolese, che si affronteranno subito al debutto in un derby scoppiettante. Appuntamento domenica alle 17.30 al Romeo Neri , dove i biancorossi non potranno contare su Ferrani e Mancini, mentre Arlotti e Cigliano partiranno dalla panchina. I rossoblù invece non avranno il grande ex Alimi, squalificato, e l'infortunato Artioli, e schiereranno Maniero dietro alle due punte.

